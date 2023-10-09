Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести

Пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести в результате российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября.

Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, эксперты и криминалисты до сих пор проводят идентификацию останков тел погибших.

– Продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза. Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими пять человек, – рассказал Тимошко.

Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов отметил, что из-за тяжелых травм этот процесс очень усложняется. Специалисты продолжают работать с образцами ДНК, отобранными у родственников.

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– Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов — тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам, – сказал Болвинов.

Ракетный удар по Грозе

Ракетный удар России по селу на Харьковщине произошел 5 октября. В с. Гроза, что в Купянском районе Харьковской области, проходили поминальные мероприятия по военнослужащему в кафе. Именно туда российские террористы и нанесли удар.

Сейчас известно о 52 погибших. Судьба еще пятерых человек остается неизвестной. По предварительным данным, Россия атаковала небольшое село на Харьковщине ракетой Искандер.

Фото: Полиция Харьковской области

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