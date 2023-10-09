Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести

Обстріл села Гроза, Харківська область
Фото: Нацполиция

Пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести в результате российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября.

Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, эксперты и криминалисты до сих пор проводят идентификацию останков тел погибших.

– Продолжается идентификация тел погибших в селе Гроза. Уже идентифицировано 49 тел, считаются без вести пропавшими пять человек, – рассказал Тимошко.

Начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов отметил, что из-за тяжелых травм этот процесс очень усложняется. Специалисты продолжают работать с образцами ДНК, отобранными у родственников.

Сейчас смотрят

– Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов — тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам, – сказал Болвинов.

Ракетный удар по Грозе

Ракетный удар России по селу на Харьковщине произошел 5 октября. В с. Гроза, что в Купянском районе Харьковской области, проходили поминальные мероприятия по военнослужащему в кафе. Именно туда российские террористы и нанесли удар.

Сейчас известно о 52 погибших. Судьба еще пятерых человек остается неизвестной. По предварительным данным, Россия атаковала небольшое село на Харьковщине ракетой Искандер.

Читайте также
Удар по Грозе: на поминках бойца погибли сын с невесткой, дочь, жена, мать и отец
Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести

Фото: Полиция Харьковской области

Война в Украине, загиблі, ракетний удар, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На Киевщине задержали бизнесмена, который перечислил боевикам “ДНР” более 15 млн грн
затримання СБУ
Значение радиоэлектронной борьбы в войне: какой арсенал РЭБ имеется в РФ
Комплекс Красуха-2
Когда в Украине начнется отопительный сезон 2023-2024
Опалення
Правила, которые спасут вам жизнь: что нельзя делать во время обстрелов и бомбардировок
Обстріли
Могут ли россияне прорваться на правобережье Херсонщины: ответ Гуменюк
Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Ракетный удар по Грозе: криминалисты идентифицировали 49 тел, пять человек считаются пропавшими без вести
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь