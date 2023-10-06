Удар по Грозе: на поминках бойца погибли сын с невесткой, дочь, жена, мать и отец

В результате российского ракетного удара в селе Гроза на Харьковщине 5 октября погибли молодые супруги Денис и Нина Козырь вместе с родственниками.

Как рассказали друзья погибших, в кафе, куда попал Искандер, проходили поминки по отцу Дениса.

Сообщают, что погибли также его мама, сестра, дедушка и бабушка.

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Денис с отцом Андреем до полномасштабного российского вторжения были в Польше, но после нападения России вернулись домой и встали на защиту Украины.

Во время боевых действий отец получил смертельное ранение в шею и был похоронен на Днепропетровщине.

В июне Денис уволился со службы по состоянию здоровья. Он решил перезахоронить папу на его родине — в с. Гроза Харьковской области.

На любимой Нине Денис женился 14 августа 2022 года. Девушке было 20 лет. Она работала лаборантом в Харьковской гуманитарно-педагогической академии.

— Моя дорогая Нина Валентиновна, Нина, Нинчик… Через 9 дней я бы написала огромное поздравление с твоим 21 днем рождения, но твое сердце перестало биться в 20, и сегодня я пишу некролог… Я могла бы и могу писать об этом светлом и добром человеке вечно… Но хочу сказать одно — Нина была донором крови, поэтому она продолжит жить не только в наших сердцах, но и в других, — написала подруга погибшей Екатерина Литвин в соцсетях.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). В кафе, куда прилетел вражеский Искандер, проходили поминки. Погибли 52 человека, среди них — ребенок.

Редакция сайта Факты ICTV выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Фото: Facebook/Их убила Россия

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