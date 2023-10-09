Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими

Обстріл села Гроза, Харківська область
Фото: Нацполіція

П’ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок російського ракетного удару по селу Гроза Харківської області 5 жовтня. 

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко? експерти та криміналісти досі проводять ідентифікацію останків тіл загиблих. 

– Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими п’ятеро осіб, – розповів Тимошко. 

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов зазначив, що через важкі травми цей процес дуже ускладнюється. Спеціалісти продовжують працювати зі зразками ДНК, відібраними у родичів. 

– Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках, – сказав Болвінов.

Зараз дивляться

Ракетний удар по Грозі

Ракетний удар Росії по селу на Харківщині стався 5 жовтня. У с. Гроза, що в Куп’янському районі Харківської області, відбувалися поминальні заходи за військовослужбовцем у кафе. Саме туди російські терористи і завдали удару.

Наразі відомо про 52 загиблих. Доля ще п’ятьох людей залишається невідомою. За попередніми даними, Росія атакувала невелике село на Харківщині ракетою Іскандер.

Читайте також
Удар по Грозі: на поминках бійця загинули син із невісткою, донька, дружина, мати та батько
Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими
Фото: Поліція Харківської області

Війна в Україні, загиблі, ракетний удар, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам “ДНР” понад 15 млн грн
затримання СБУ
Значення радіоелектронної боротьби у війні: який арсенал РЕБ має РФ
Комплекс Красуха-2
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2023-2024
Опалення
Правила, які врятують вам життя: що не можна робити під час обстрілів та бомбардувань
Обстріли
Чи можуть росіяни прорватися на правобережжя Херсонщини: відповідь Гуменюк
Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь