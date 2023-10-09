Ракетний удар по Грозі: криміналісти ідентифікували 49 тіл, п’ятеро людей вважаються зниклими

П’ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти внаслідок російського ракетного удару по селу Гроза Харківської області 5 жовтня.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко? експерти та криміналісти досі проводять ідентифікацію останків тіл загиблих.

– Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими п’ятеро осіб, – розповів Тимошко.

Начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов зазначив, що через важкі травми цей процес дуже ускладнюється. Спеціалісти продовжують працювати зі зразками ДНК, відібраними у родичів.



– Російська ракета пошматувала людей так, що криміналісти та слідчі мають десятки таких фрагментів – ретельно працюють з кожним, збираючи загиблих буквально по шматочках, – сказав Болвінов.

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Ракетний удар по Грозі

Ракетний удар Росії по селу на Харківщині стався 5 жовтня. У с. Гроза, що в Куп’янському районі Харківської області, відбувалися поминальні заходи за військовослужбовцем у кафе. Саме туди російські терористи і завдали удару.

Наразі відомо про 52 загиблих. Доля ще п’ятьох людей залишається невідомою. За попередніми даними, Росія атакувала невелике село на Харківщині ракетою Іскандер.

Фото: Поліція Харківської області

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