Хиталися люстри в Ужгороді, відчули у Львові: в Україні стався землетрус

У Закарпатській і Львівській областях стався землетрус, який відчули місцеві жителі. Зокрема, про відчутні поштовхи повідомляють з Ужгорода та Львова.

Про це інформує кореспондентка Фактів ICTV. За її словами, під час землетрусу відчутно струснуло будинок.

За даними з відкритих джерел, епіцентром землетрусу стало місто Гуменне на території Словаччини. Попередньо, це був землетрус 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

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У Закарпатській ОВА підтвердили, що поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації, додали в ОВА.

У Львівській ОВА зазначили, що поштовхи, які були відчутні у Львові, це наслідки землетрусу в Словаччині.

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