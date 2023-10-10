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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Хиталися люстри в Ужгороді, відчули у Львові: в Україні стався землетрус

У Закарпатській і Львівській областях стався землетрус, який відчули місцеві жителі. Зокрема, про відчутні поштовхи повідомляють з Ужгорода та Львова.

Про це інформує кореспондентка Фактів ICTV. За її словами, під час землетрусу відчутно струснуло будинок.

За даними з відкритих джерел, епіцентром землетрусу стало місто Гуменне на території Словаччини. Попередньо, це був землетрус 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

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Хиталися люстри в Ужгороді, відчули у Львові: в Україні стався землетрус

У Закарпатській ОВА підтвердили, що поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації, додали в ОВА.

У Львівській ОВА зазначили, що поштовхи, які були відчутні у Львові, це наслідки землетрусу в Словаччині.

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Закарпатська область, Закарпаття, Землетрус, Землетрус в Україні, Новини Ужгорода, Ужгород
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