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Удар по Грозе: следователи проверяют людей, которые общались с братьями-наводчиками

Обстріл села Гроза, Харківська область
Фото: Нацполиция

Следователи СБУ и прокуроры проверяют жителей села Гроза, которые общались с братьями-наводчиками Мамонами, на предмет причастности к ракетному удару.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

— Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми они общались в Грозе, для проверки следственным путем причастности этих местных жителей к этому ракетному удару. Потому что во время ракетного удара эти братья находились в РФ, — подчеркнул он.

По его словам, именно от местных жителей, или людей, которые в то время находились в селе, Мамоны получили информацию о проведении поминального обеда и количестве людей, которые на него придут.

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Фильчаков также отметил, что именно сегодня основному фигуранту уголовного производства — Владимиру Мамону — следователи заочно объявили о подозрении по факту государственной измены, а также пособничества в нарушении законов и обычаев войны по статьям 111 и 438 УКУ.

— Относительно младшего брата, его действия инкриминируются по статье 111, то есть по факту государственной измены, — добавил он.

Сейчас уже 56 погибших в результате удара РФ по Грозе, 5 раненых в больнице, однако количество жертв, по мнению прокурора области, может еще увеличиться, поскольку до сих пор без вести пропавшими считаются три человека — две женщины и мужчина.

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Война в Украине, Прокуратура, Ракетные удары России, Російська агресія, село Гроза, Харьковская область
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