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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Удар по Грозі: слідчі перевіряють людей, які спілкувалися з братами-навідниками

Обстріл села Гроза, Харківська область
Фото: Нацполіція

Слідчі СБУ та прокурори перевіряють жителів села Гроза, які спілкувалися з братами-навідниками Мамонами, на предмет причетності до ракетного удару.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

– Наразі встановлюється коло осіб, з якими вони спілкувалися в Грозі, для перевірки слідчим шляхом причетності цих місцевих жителів до цього ракетного удару. Тому що під час ракетного удару ці брати перебували в РФ, – наголосив він.

За його словами, саме від місцевих жителів, або людей, які на той час перебували в селі, Мамони отримали інформацію щодо проведення поминального обіду та кількості людей, які на нього прийдуть.

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Фільчаков також зауважив, що саме сьогодні основному фігуранту кримінального провадження – Володимиру Мамону – слідчі заочно оголосили про підозру за фактом державної зради, а також пособництва у порушенні законів та звичаїв війни за статтями 111 та 438 ККУ.

– Щодо молодшого брата, його дії інкриміновані за статтею 111, тобто за фактом державної зради, – додав він.

Наразі вже 56 загиблих внаслідок удару РФ по Грозі, п’ятеро поранених в лікарні, проте кількість жертв, на думку прокурора області, може ще збільшитися, оскільки досі безвісти зниклими вважаються троє людей – дві жінки та чоловік.

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Війна в Україні, Прокуратура, Ракетні удари Росії, Російська агресія, село Гроза, Харківська область
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