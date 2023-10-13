РФ ударила двумя Искандерами по Покровску: один человек погиб

Около 08:30 13 октября российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области.

Оккупанты, по предварительным данным, атаковали город двумя ракетами Искандер-М.

Обстрелом частично разрушены два административных здания.

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Во время вражеской атаки один человек погиб. Еще 13 – получили ранения.

Из-под завалов спасены три человека.

На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и все профильные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Нацполиция, МВД Украины, Игорь Мороз

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