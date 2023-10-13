Татьяна Забожко, редактор ленты
РФ ударила двумя Искандерами по Покровску: один человек погиб
Около 08:30 13 октября российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области.
Оккупанты, по предварительным данным, атаковали город двумя ракетами Искандер-М.
Обстрелом частично разрушены два административных здания.
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Во время вражеской атаки один человек погиб. Еще 13 – получили ранения.
Из-под завалов спасены три человека.
На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и все профильные службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 597-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Нацполиция, МВД Украины, Игорь Мороз
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