Служба безопасности Украины при содействии Национальной полиции и во взаимодействии с правоохранительными органами Болгарии прекратила деятельность транснационального канала контрабанды тяжелых психотропных веществ в Украину и страны ЕС.

Разоблачена международная сеть по производству и сбыту психотропов

В рамках международной спецоперации на территории Болгарии был задержан предполагаемый организатор наркотрафика. По данным следствия, он координировал работу 14 подпольных лабораторий, в которых производились альфа-PVP, мефедрон, амфетамин и прекурсоры.

Выйти на наркогруппировку правоохранителям удалось во время контрразведывательных мер СБУ. В поле зрения спецслужбы попал житель Киевской области с прокремлевскими взглядами.

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Впоследствии была установлена ​​его вероятная причастность к масштабным поставкам прекурсоров и функционированию сети нарколабораторий в Украине и ЕС.

По материалам производства, мощности только одного подпольного цеха позволяли ежемесячно производить более 50 килограммов особо опасных веществ ориентировочной стоимостью более 2 млн грн.

Находясь в одном из курортных городов Болгарии, организатор, по версии следствия, привлек к незаконной деятельности по меньшей мере 30 человек, которых разделил между Украиной и странами Евросоюза.

Участники группировки создали разветвленную сеть подпольных лабораторий. Изготовленные там психотропы реализовывались через десятки дилеров, работавших на преступную организацию.

Для нелегального ввоза прекурсоров в Украину фигуранты использовали частных перевозчиков и водителей логистических компаний. Запрещенные вещества маскировали под автохимию и передавали водителям международных рейсов как типичные коммерческие грузы.

После доставки в Украину прекурсоры направляли в подпольные цеха, где из них изготовляли психотропные вещества для дальнейшей продажи. Аналогичную схему использовали и для оптовых поставок в странах ЕС.

Во время спецоперации, помимо предполагаемого организатора, правоохранители задержали еще шестерых участников группировки в Киевской и Черновицкой областях.

Во время обысков изъяли около 150 кг прекурсоров, оборудования для изготовления и фасовки психотропов, а также мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 305 — пособничество в контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах;

ч. 1, 2, 3 ст. 307 — незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

ч. 2, 3 ст. 311 — незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт прекурсоров, совершенные организованной группой или в особо крупных размерах.

Кроме того, действия участников группировки планируют дополнительно квалифицировать по ч. 3 ст. 255 Уголовного кодекса Украины – создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.

Решается вопрос об экстрадиции предполагаемого организатора группировки в Украину. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Международное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к деятельности наркосети.

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