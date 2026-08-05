Привет, депрессия: Дмитрий Коляденко рассказал о проблемах со здоровьем
Шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко пожаловался на проблемы со здоровьем.
На своей странице в Instagram артист рассказал, что врачи назначили ему носить очки.
Дмитрий Коляденко сообщил об ухудшении зрения
По словам Коляденко, он привыкал к этому аксессуару еще с юности, однако раньше это был лишь элемент образа для шоу-бизнеса. В настоящее время медики диагностировали у него проблемы со зрением и настояли на постоянном использовании оптических линз.
— Не думал, что так. С 15 лет носил очки. Для имиджа! А сейчас, в 55 лет, мне прописали врачи. Сказали: “Надо”… И привет, депрессия, — эмоционально поделился танцовщик с подписчиками.
Несмотря на то, что поклонники давно привыкли видеть артиста в различных оправах, сам Коляденко признался, что такое вынужденное изменение и осознание возрастных изменений вызвало у него подавленное настроение.
Фото: Дмитрий Коляденко