Шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко пожаловался на проблемы со здоровьем.

На своей странице в Instagram артист рассказал, что врачи назначили ему носить очки.

Дмитрий Коляденко сообщил об ухудшении зрения

По словам Коляденко, он привыкал к этому аксессуару еще с юности, однако раньше это был лишь элемент образа для шоу-бизнеса. В настоящее время медики диагностировали у него проблемы со зрением и настояли на постоянном использовании оптических линз.

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— Не думал, что так. С 15 лет носил очки. Для имиджа! А сейчас, в 55 лет, мне прописали врачи. Сказали: “Надо”… И привет, депрессия, — эмоционально поделился танцовщик с подписчиками.

Несмотря на то, что поклонники давно привыкли видеть артиста в различных оправах, сам Коляденко признался, что такое вынужденное изменение и осознание возрастных изменений вызвало у него подавленное настроение.

Фото: Дмитрий Коляденко

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