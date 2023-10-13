Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ вгатила двома Іскандерами по Покровську: одна людина загинула
Близько 08:30 13 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Покровську Донецької області.
Окупанти, за попередніми даними, атакували місто двома ракетами Іскандер-М.
Обстрілом частково зруйновано дві адміністративні будівлі.
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Під час ворожої атаки одна людина загинула. Ще 13 – дістали поранення.
З-під завалів врятовано трьох людей.
На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Нацполіція, МВС України, Ігор Мороз
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