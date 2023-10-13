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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ вгатила двома Іскандерами по Покровську: одна людина загинула

Обстріл Покровська 13 жовтня 2023
Фото: Нацполіція

Близько 08:30 13 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Покровську Донецької області.

Окупанти, за попередніми даними, атакували місто двома ракетами Іскандер-М.

Обстрілом частково зруйновано дві адміністративні будівлі.

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Під час ворожої атаки одна людина загинула. Ще 13 – дістали поранення.

З-під завалів врятовано трьох людей.

На місці працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та всі профільні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Нацполіція, МВС України, Ігор Мороз

Війна в Україні, Донецька область, Покровськ, Російська агресія, РФ
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