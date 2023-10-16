Валентина Летяк, редактор ленты
В Мелитополе взрывы в районе российских баз и полигонов — Федоров
Под огонь Сил обороны Украины днем 16 октября попали российские базы и полигоны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Жители Мелитополя и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге — со стороны Молочного лимана, заявил мэр города Иван Федоров, показав место “бавовны” на карте.
— Там враг обустроил военные базы и полигоны для обучения будущего пушечного мяса. Сначала учатся — потом минусуются, — отметил он.
Сейчас смотрят
Фото: Іван Федоров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023