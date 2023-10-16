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Валентина Летяк, редактор ленты

В Мелитополе взрывы в районе российских баз и полигонов — Федоров

Вибухи в Мелітополі 16 жовтня

Под огонь Сил обороны Украины днем 16 октября попали российские базы и полигоны во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Жители Мелитополя и окрестных поселков сообщают о взрывах на юге — со стороны Молочного лимана, заявил мэр города Иван Федоров, показав место “бавовны” на карте.

— Там враг обустроил военные базы и полигоны для обучения будущего пушечного мяса. Сначала учатся — потом минусуются, — отметил он.

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Фото: Іван Федоров

Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
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