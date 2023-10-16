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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Мелітополі вибухи в районі російських баз та полігонів – Федоров

Вибухи в Мелітополі 16 жовтня

Під вогонь Сил оборони України вдень 16 жовтня потрапили російські бази та полігони в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Жителі Мелітополя та навколишніх селищ повідомляють про вибухи на півдні – з боку Молочного лиману, заявив мер міста Іван Федоров, показавши місце “бавовни” на карті.

– Там ворог облаштував військові бази і полігони для навчання майбутнього гарматного м’яса. Спочатку навчаються – потім мінусуються, – зауважив він.

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Днями партизани підірвали потяг, який возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси й пальне російським окупантам, а у зворотному напрямку забирав пошкоджену техніку, награбовану залізну руду, зерно та інше майно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 600-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Іван Федоров

Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія
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