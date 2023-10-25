Священник УПЦ МП в Сумской области приговорен к 15 годам за сотрудничество с ФСБ

В Сумской области к 15 годам за решеткой приговорили священника УПЦ МП, настоятеля храма в Шосткинском районе, который был агентом российской ФСБ и собирал разведданные о Силах обороны региона.

Прежде всего, агента в рясе интересовали геолокации подразделений ВСУ и персональные данные должностных лиц военно-гражданских администраций района.

Контрразведка СБУ задержала священника в начале марта, когда тот пытался передать полученную информацию.

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Протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Брянской области в сентябре 2022 года. До этого настоятель храма не скрывал свои прокремлевские взгляды, потому и попал в поле зрения российских спецслужб.

Для сбора разведданных предатель пытался “втемную” использовать местных жителей под видом бытовых разговоров.

Также священник объезжал пограничную местность и скрыто фиксировал на камеру украинские объекты.

С кураторами он общался через анонимные мессенджеры, а разведданные передавал в виде текстовых сообщений и медиафайлов.

Дома и в храме нашли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с агрессором, а также прокремлевскую литературу.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по статье Государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Источник : СБУ

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