Священника УПЦ МП на Сумщині засудили до 15 років за співпрацю з ФСБ

У Сумській області до 15 років за ґратами засудили священника УПЦ МП, настоятеля храму у Шосткинському районі, який був агентом російської ФСБ і збирав розвіддані про Сили оборони регіону.

Передусім агента в рясі цікавили геолокації підрозділів ЗСУ та персональні дані посадовців військово-цивільних адміністрацій району.

Контррозвідка СБУ затримала священника на початку березня, коли той намагався передати здобуту інформацію.

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Протоієрея завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Брянській області у вересні 2022 року. До того настоятель храму не приховував свої прокремлівські погляди, тому й потрапив у поле зору російських спецслужб.

Для збору розвідданих зрадник намагався “втемну” використовувати місцевих жителів під виглядом побутових розмов.

Також священник об’їжджав прикордонну місцевість і приховано фіксував на камеру українські об’єкти.

З кураторами він спілкувався через анонімні месенджери, а розвіддані передавав у вигляді текстових повідомлень і медіафайлів.

Вдома та у храмі знайшли мобільні телефони з доказами співпраці з агресором, а також прокремлівську літературу.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за статтею Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Джерело : СБУ

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