Священника УПЦ МП на Сумщині засудили до 15 років за співпрацю з ФСБ
У Сумській області до 15 років за ґратами засудили священника УПЦ МП, настоятеля храму у Шосткинському районі, який був агентом російської ФСБ і збирав розвіддані про Сили оборони регіону.
Передусім агента в рясі цікавили геолокації підрозділів ЗСУ та персональні дані посадовців військово-цивільних адміністрацій району.
Контррозвідка СБУ затримала священника на початку березня, коли той намагався передати здобуту інформацію.
Протоієрея завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Брянській області у вересні 2022 року. До того настоятель храму не приховував свої прокремлівські погляди, тому й потрапив у поле зору російських спецслужб.
Для збору розвідданих зрадник намагався “втемну” використовувати місцевих жителів під виглядом побутових розмов.
Також священник об’їжджав прикордонну місцевість і приховано фіксував на камеру українські об’єкти.
З кураторами він спілкувався через анонімні месенджери, а розвіддані передавав у вигляді текстових повідомлень і медіафайлів.
Вдома та у храмі знайшли мобільні телефони з доказами співпраці з агресором, а також прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за статтею Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
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