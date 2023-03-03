Собирал разведданные об обороне Сумщины: СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП

Март, 03 в 14:53

Еще один священник УПЦ МП оказался российским агентом. Сотрудники СБУ задержали настоятеля храма в Шосткинском районе Сумской области, который сотрудничал с ФСБ.

По данным следствия, протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на территории Сумской области, прежде всего координаты мест базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ.

По указанию кураторов священник объезжал приграничную местность и скрыто фиксировал на камеру украинские объекты.

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Эту информацию враг планировал использовать для проведения прицельных ракетных и артиллерийских ударов, а также диверсионных вылазок.

Кроме того, он собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей, во время передачи которых его и задержали.

Протоиерея завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Брянской области в сентябре 2022 года. До этого настоятель храма не скрывал свои прокремлевские взгляды, поэтому и попал в поле зрения российских спецслужб.

С российскими кураторами он общался через анонимные мессенджеры, а разведданные передавал в виде текстовых сообщений и медиафайлов с привязкой к местности.

Дома и в храме обнаружили доказательства сотрудничества священника с Россией: мобильные телефоны с перепиской с ФСБ и пророссийскую литературу.

Объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.