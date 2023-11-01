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Воздушные силы ночью сбили 18 дронов Shahed и одну вражескую ракету

Воздушные силы ночью сбили 18 дронов Shahed и одну вражескую ракету

Ночью 1 ноября украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 из 20 дронов Shahed-136/131, а также управляемую ракету Х-59.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Указано, что россияне целились по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

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Х-59 и часть дронов оккупанты запустили из Курской области РФ, остальные ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарска РФ.

Дроны уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.

— Всего сбито 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — отчитались в Воздушных силах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
Война в Украине, Повітряні сили України
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