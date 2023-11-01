Воздушные силы ночью сбили 18 дронов Shahed и одну вражескую ракету
Ночью 1 ноября украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 из 20 дронов Shahed-136/131, а также управляемую ракету Х-59.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Указано, что россияне целились по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.
Х-59 и часть дронов оккупанты запустили из Курской области РФ, остальные ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарска РФ.
Дроны уничтожались по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.
— Всего сбито 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — отчитались в Воздушных силах.
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