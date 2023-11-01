У Миргороді пролунали вибухи під час тривоги – ЗМІ
Уранці 1 листопада у Миргородській громаді Полтавської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомляє Суспільне.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Тривогу в Полтавській області оголосили о 08:50 через ракетну небезпеку і о 09:17 скасували.
Востаннє РФ завдала ракетного удару по Миргородському району вночі 31 жовтня. За офіційною інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.
А вночі 1 листопада окупанти атакували безпілотниками на Полтавщині НПЗ у Кременчуці. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Наразі підприємство не працює.
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