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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Миргороді пролунали вибухи під час тривоги – ЗМІ

вибух
Фото: Getty Images

Уранці 1 листопада у Миргородській громаді Полтавської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомляє Суспільне.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Тривогу в Полтавській області оголосили о 08:50 через ракетну небезпеку і о 09:17 скасували.

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Востаннє РФ завдала ракетного удару по Миргородському району вночі 31 жовтня. За офіційною інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

А вночі 1 листопада окупанти атакували безпілотниками на Полтавщині НПЗ у Кременчуці. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку вже ліквідовано. Наразі підприємство не працює.

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Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Вибух, Миргород, Полтавська область, Російська агресія
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