РФ атаковала нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, вспыхнул пожар

В ночь на 1 ноября РФ атаковала Полтавщину беспилотниками, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По его словам, этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину БпЛА. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.

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— К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется, — говорится в сообщении.

Пронин отметил, что сейчас предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте.

Часть вражеских дронов удалось сбить.

Ночью во время воздушной тревоги сообщали о взрывах в Кременчуге Полтавской области.

Фото: Филипп Пронин

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