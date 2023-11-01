РФ атаковала нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, вспыхнул пожар
В ночь на 1 ноября РФ атаковала Полтавщину беспилотниками, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
По его словам, этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину БпЛА. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.
— К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется, — говорится в сообщении.
Пронин отметил, что сейчас предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте.
Часть вражеских дронов удалось сбить.
Ночью во время воздушной тревоги сообщали о взрывах в Кременчуге Полтавской области.
Фото: Филипп Пронин
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