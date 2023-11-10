Улицы превратились в реки: в Чернигове затопило один из микрорайонов

В пятницу, 10 ноября, в одном из микрорайонов Чернигова произошел порыв водопровода, в результате чего поток воды затопил улицы.

О деталях проинформировали в КП Черниговводоканал.

Инцидент произошел в жилом микрорайоне Масаны, расположенном на северо-западе Чернигова.

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– В районе Масанов произошел порыв водопровода диаметром 400 мм, – отмечается в сообщении.

Местных жителей предупредили, что в связи с этим на территории города возможно падение давления воды. Поэтому следует сделать запасы питьевой воды.

По состоянию на 8:10 утра аварию на водопроводе удалось локализовать. Специалисты проводят обследование места порыва.

По предварительным данным, без воды осталось несколько многоэтажных домов и промышленных предприятий.

В начале ноября в Киеве произошел прорыв на трубопроводе столичных теплосетей. В результате горячая вода залила улицу возле станции метрополитена Олимпийская. Движение автомобилей временно ограничивали.

А в июле в Голосеевском районе Киева по улице Касияна из земли бил столб воды высотой почти в многоэтажку.

Источник: КП Черниговводоканал

Фото: КП Черниговводоканал

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