Улицы превратились в реки: в Чернигове затопило один из микрорайонов
В пятницу, 10 ноября, в одном из микрорайонов Чернигова произошел порыв водопровода, в результате чего поток воды затопил улицы.
О деталях проинформировали в КП Черниговводоканал.
Инцидент произошел в жилом микрорайоне Масаны, расположенном на северо-западе Чернигова.
– В районе Масанов произошел порыв водопровода диаметром 400 мм, – отмечается в сообщении.
Местных жителей предупредили, что в связи с этим на территории города возможно падение давления воды. Поэтому следует сделать запасы питьевой воды.
По состоянию на 8:10 утра аварию на водопроводе удалось локализовать. Специалисты проводят обследование места порыва.
По предварительным данным, без воды осталось несколько многоэтажных домов и промышленных предприятий.
В начале ноября в Киеве произошел прорыв на трубопроводе столичных теплосетей. В результате горячая вода залила улицу возле станции метрополитена Олимпийская. Движение автомобилей временно ограничивали.
А в июле в Голосеевском районе Киева по улице Касияна из земли бил столб воды высотой почти в многоэтажку.
Источник: КП Черниговводоканал
Фото: КП Черниговводоканал
Загрузка
Быстрые, маневренные и мобильные – установки Партизан-Град неожиданно появляются на разных позициях, “насыпают” врагу и уезжают. С ними на Запорожском направлении умело работают бойцы 108 бригады ТрО.Андрей Почтев