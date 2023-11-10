Вулиці перетворилися на річки: у Чернігові затопило один із мікрорайонів
У п’ятницю, 10 листопада, в одному з мікрорайонів Чернігова стався порив водоводу, внаслідок чого потік води затопив вулиці.
Про деталі поінформували в КП Чернігівводоканал.
Інцидент стався в житловому мікрорайоні Масани, що розташований на північному заході Чернігова.
– У районі Масанів стався порив водоводу діаметром 400 мм, – зазначається в повідомленні.
Місцевих жителів попередили, що в зв’язку з цим на території міста можливе падіння тиску води. А тому слід зробити запаси питної води.
Станом на 8:10 ранку аварію на водопроводі вдалося локалізувати. Фахівці проводять обстеження місця пориву.
За попередніми даними, без води залишилися кілька багатоповерхових будинків та промислових підприємств.
На початку листопада, в Києві стався прорив на трубопроводі столичних тепломереж. Внаслідок цього гаряча вода залила вулицю поблизу станції метрополітену Олімпійська. Рух автомобілів тимчасово обмежували.
А в липні в Голосіївському районі Києва на вулиці Касіяна із землі бив стовп води заввишки майже з багатоповерхівку.
Джерело: КП Чернігівводоканал
Фото: КП Чернігівводоканал
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