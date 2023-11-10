Вулиці перетворилися на річки: у Чернігові затопило один із мікрорайонів

У п’ятницю, 10 листопада, в одному з мікрорайонів Чернігова стався порив водоводу, внаслідок чого потік води затопив вулиці.

Про деталі поінформували в КП Чернігівводоканал.

Інцидент стався в житловому мікрорайоні Масани, що розташований на північному заході Чернігова.

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– У районі Масанів стався порив водоводу діаметром 400 мм, – зазначається в повідомленні.

Місцевих жителів попередили, що в зв’язку з цим на території міста можливе падіння тиску води. А тому слід зробити запаси питної води.

Станом на 8:10 ранку аварію на водопроводі вдалося локалізувати. Фахівці проводять обстеження місця пориву.

За попередніми даними, без води залишилися кілька багатоповерхових будинків та промислових підприємств.

На початку листопада, в Києві стався прорив на трубопроводі столичних тепломереж. Внаслідок цього гаряча вода залила вулицю поблизу станції метрополітену Олімпійська. Рух автомобілів тимчасово обмежували.

А в липні в Голосіївському районі Києва на вулиці Касіяна із землі бив стовп води заввишки майже з багатоповерхівку.

Джерело: КП Чернігівводоканал

Фото: КП Чернігівводоканал

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