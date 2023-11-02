Горячая вода затопила улицу в центре Киева: что известно
В Киеве утром около 10:00 произошел прорыв на трубопроводе столичных теплосетей, в результате чего горячая вода залила улицу Деловую вблизи станции метрополитена Олимпийская. Движение по улице временно ограничено.
На видео из сетей видно потоки горячей воды, над улицей поднимается пар.
По состоянию на сейчас повреждение теплотрассы оперативно локализовано, сообщили в КГГА.
Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения.
Ремонтные работы на трубопроводе планируют завершить в течение суток.
Соответственно, после их завершения восстановят горячее водоснабжение и отопление в этом районе.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко