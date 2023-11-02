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Валентина Летяк, редактор ленты

Горячая вода затопила улицу в центре Киева: что известно

Аварія на теплотрасі в центрі Києва
Фото: Нацполиция

В Киеве утром около 10:00 произошел прорыв на трубопроводе столичных теплосетей, в результате чего горячая вода залила улицу Деловую вблизи станции метрополитена Олимпийская. Движение по улице временно ограничено.

На видео из сетей видно потоки горячей воды, над улицей поднимается пар.

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По состоянию на сейчас повреждение теплотрассы оперативно локализовано, сообщили в КГГА.

Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения.

Ремонтные работы на трубопроводе планируют завершить в течение суток.

Соответственно, после их завершения восстановят горячее водоснабжение и отопление в этом районе.

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Источник: КГГА, Патрульная полиция
Авария, Горячая вода, Київ, тепломережі
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