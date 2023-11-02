Горячая вода затопила улицу в центре Киева: что известно

В Киеве утром около 10:00 произошел прорыв на трубопроводе столичных теплосетей, в результате чего горячая вода залила улицу Деловую вблизи станции метрополитена Олимпийская. Движение по улице временно ограничено.

На видео из сетей видно потоки горячей воды, над улицей поднимается пар.

Сейчас смотрят

По состоянию на сейчас повреждение теплотрассы оперативно локализовано, сообщили в КГГА.

Аварийная бригада Киевтеплоэнерго перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения.

Ремонтные работы на трубопроводе планируют завершить в течение суток.

Соответственно, после их завершения восстановят горячее водоснабжение и отопление в этом районе.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.