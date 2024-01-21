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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Спалах та бавовна в трьох областях: в РФ скаржаться на нічну атаку БпЛА

вибух
Фото: Getty Images

20 січня пізно ввечері у Росії дрони атакували три області – Тульську, Орловську та Смоленську.

Атака безпілотників у Тульській та Орловській областях

У ніч на неділю жителі Тульської області повідомили про потужну “бавовну”.

Один з тульських Telegram-каналів, посилаючись на інформацію місцевих жителів, написав, що вибух було чутно на вулиці Вільямса і Хворостухіна, а також у районі Зеленбуду і мікрорайону Лівобережний.

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Ще один паблік інформує, що вибухи пролунали у Криволуччі і Кирієвському.

– Пролетарський район. Щойно небо залилося помаранчево-червоним світлом, (як спалах, тільки повільно і дуже яскраво), а після був хлопок, – йдеться у повідомленні.

Дрон також долетів і до Орловської області. Його нібито було там збито.

“Бавовна” у Смоленській області

У Міноборони РФ відзвітували про ліквідацію бізпілотника у Смоленській області.

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–  Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищений над територією Смоленської області, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що останнім часом Росію досить часто штурмують безпілотники. Так, вранці 20 січня Брянську область Росії було атаковано безпілотником. Його нібито збили над Клинцівським районом, де другу добу екстрені служби не можуть ліквідувати масштабну пожежу на нафтобазі в Клинцях.

безпілотник, Війна в Україні, Росія
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