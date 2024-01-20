Російські Клинці, де другу добу палає нафтобаза, атакував ще один безпілотник

Уранці 20 січня Брянську область Росії знову атакував безпілотник.

У Міноборони РФ переконують, що близько 06:30 за місцевим часом і цей дрон було знищено.

Губернатор області Олександр Богомаз уточнив, що БпЛА нібито приземлили над Клинцівським районом, де, до слова, уже другу добу після такого самого “збиття” безпілотника не можуть ліквідувати масштабну пожежу на нафтобазі.

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Постраждалих та руйнувань, переконує Богомаз, немає, оперативні та екстрені служби – на місці.

Пожежа на нафтобазі в Клинцях

Зауважимо, що напередодні майже в такий самий час Міноборони РФ відзвітувало про “знищення” безпілотника.

Однак після того, як у місцевих спільнотах почали поширювати фото та відео масштабної пожежі на нафтобазі в Клинцях, губернатору довелося це пояснити.

Очільник області повідомив, що дрон “придушили засобами радіоелектронної боротьби, але, поки військові знищували повітряну ціль, відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази”.

Після цього там спалахнули чотири резервуари з нафтопродуктами.

До ліквідації пожежі залучили 13 пожежних автоцистерн, а пізніше – ще й пожежний потяг, але приборкати вогонь досі не вдалося.

Крім того, до родичів із приватного сектору евакуювали 32 людини та підготували пункт тимчасового розміщення населення.

Варто зауважити, що в Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії про масштабну пожежу в Клинцях мовчать вже другу добу.

Удар по Петербурзькому нафтовому терміналу

Нагадаємо, що 18 січня в Міноборони РФ повідомили про перехоплення дрона над Ленінградською областю, а пізніше з’ясувалось, що БпЛА впав та вибухнув на території Петербурзького нафтового терміналу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 696-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Міноборони Росії, Олександр Богомаз

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