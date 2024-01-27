Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Пошук тривав два тижні: у Нью-Йорку з-під завалів будинку дістали тіла п’ятьох загиблих
У Нью-Йорку Донецької області завершено пошукову операцію після російської атаки керованими авіабомбами. Загалом витягнули тіла п’яти загиблих з-під завалів зруйнованого будинку.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Атака на Нью-Йорк 15 січня 2024
Вдень 15 січня російські війська скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку в Нью-Йорку Донецької області. Тоді внаслідок ворожої атаки троє осіб зазнали поранень, а п’ятеро людей залишилися під завалами.
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За інформацією Донецької ОВА, пошукова операція в Нью-Йорку тривала майже два тижні, рятувальники знайшли рештки тіл усіх п’ятьох загиблих людей.
Фото: Донецька ОВА
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