Пошук тривав два тижні: у Нью-Йорку з-під завалів будинку дістали тіла п’ятьох загиблих

У Нью-Йорку Донецької області завершено пошукову операцію після російської атаки керованими авіабомбами. Загалом витягнули тіла п’яти загиблих з-під завалів зруйнованого будинку.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Атака на Нью-Йорк 15 січня 2024

Вдень 15 січня російські війська скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку в Нью-Йорку Донецької області. Тоді внаслідок ворожої атаки троє осіб зазнали поранень, а п’ятеро людей залишилися під завалами.

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За інформацією Донецької ОВА, пошукова операція в Нью-Йорку тривала майже два тижні, рятувальники знайшли рештки тіл усіх п’ятьох загиблих людей.

Фото: Донецька ОВА

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