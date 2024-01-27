Россия планирует воевать как минимум еще 3-4 года — The Telegraph

Россия вовсю пытается нарастить оборонную промышленность. Под производственные цеха переоборудуют торговые центры, пекарни и даже школьные классы. Это говорит о том, что Москва планирует затяжную войну.

Об говорится в статье The Telegraph.

Например, в Ижевске в торговом центре Итламас размещались различные магазины, McDonald’s, продавались детские игрушки. Но с началом войны западные и российские бренды исчезли, и сейчас в Италмасе находится научно-исследовательский центр, производящий ударные беспилотники Lancet.

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Россиян призывают работать по шесть дней в неделю и идти добровольцами на оборонные заводы. На российском телевидении даже показывают, как дети учатся собирать детали боеприпасов в мастерских.

Это лишь самые заметные усилия Москвы по наращиванию производства оружия. Россия тратит на войну в Украине 40% ВВП — это больше, чем на здравоохранение и образование. Эксперты в области обороны опасаются, что так Россия сможет получить превосходство в материальных средствах, чтобы выиграть войну в Украине.

Но в то же время очень сложно оценить реальное положение дел, поскольку официальные лица и российская пропаганда любят искажать цифры.

В 2023 году Россия произвела 1530 танков и 2518 боевых бронированных машин, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, с февраля 2022 года производство танков увеличилось на 560%. Производство боевых машин пехоты выросло на 360%, а бронетранспортеров — на 350%. Этого хватит только на то, чтобы восполнить потери, но не на расширение армии.

Западные чиновники сообщили, что Россия хочет нарастить производство артиллерийских снарядов до 2 млн в год — вдвое больше, чем западные спецслужбы предполагали. А еще сюда следует добавить поставки снарядов, ракет и беспилотников из Ирана и Северной Кореи.

По словам президента Владимира Зеленского, за пять дней в конце декабря Россия выпустила по Украине 500 ракет и беспилотников.

По данным аналитического центра по вопросам безопасности RUSI, во время летнего контрнаступления Украина выпускала 7000 артснарядов в сутки, а Россия — 5000. А до этого месяца россияне выстреливали по 10 000 снарядов, а украинцы — 2 000. По состоянию на февраль 2023 года в Европе могли производить лишь в 300 000 выстрелов в год.

В ноябре 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус признал, что обещание ЕС предоставить Украине миллион снарядов до марта 2024 года не будет выполнено.

За предыдущие два года России понадобилось сделать многое, чтобы усилить свою армию.

Россияне говорят о мобилизации своей оборонной промышленности в течение следующих трех лет, а это означает, что они хотят воевать еще по крайней мере 3-4 года.

— Мы находимся в моменте, когда россияне уязвимы, поскольку их производство не соответствует их требованиям. Намек очевиден: если Запад не будет действовать, Украина может проиграть войну. И что будет после этого, никто не знает, но из Москвы поступают тревожные сигналы о дальнейшем наступлении на Европу, — сказал источник издания The Telegraph по вопросам обороны.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что ВВП России увеличился на 4,9% во втором квартале 2023 года, превысив часть прогнозов экспертов. Экономика РФ адаптируется к санкциям, поэтому может вернуться к довоенному уровню уже в 2024 году. Однако этому может помешать мобилизация.

Источник : The Telegraph

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