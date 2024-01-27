Валентина Летяк, редактор ленты
В Киеве горела многоэтажка: погибла женщина, эвакуированы 5 человек
В Киеве 27 января около 07:46 произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на ул. Андрея Малышко, 27, что в Днепровском районе столицы.
В результате пожара в квартире на третьем этаже погибла женщина, еще пять человек были эвакуированы с верхних этажей.
Спасатели, которые приехали на вызов, с помощью автолестницы эвакуировали пострадавшую, однако по дороге в больницу женщина умерла в автомобиле скорой помощи.
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Пожар на площади 35 кв. м удалось ликвидировать в 08:44.
Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.
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Источник: ГСЧС
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