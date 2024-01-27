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Валентина Летяк, редактор ленты

В Киеве горела многоэтажка: погибла женщина, эвакуированы 5 человек

Пожежа у Києві 27 січня
Фото: ГСЧС

В Киеве 27 января около 07:46 произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на ул. Андрея Малышко, 27, что в Днепровском районе столицы.

В результате пожара в квартире на третьем этаже погибла женщина, еще пять человек были эвакуированы с верхних этажей.

Спасатели, которые приехали на вызов, с помощью автолестницы эвакуировали пострадавшую, однако по дороге в больницу женщина умерла в автомобиле скорой помощи.

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Пожар на площади 35 кв. м удалось ликвидировать в 08:44.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Пожежа у Києві 27 січня

Фото: ДСНС

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Источник: ГСЧС
Київ, Пожар, Пожар в Киеве
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