В Киеве горела многоэтажка: погибла женщина, эвакуированы 5 человек

В Киеве 27 января около 07:46 произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на ул. Андрея Малышко, 27, что в Днепровском районе столицы.

В результате пожара в квартире на третьем этаже погибла женщина, еще пять человек были эвакуированы с верхних этажей.

Спасатели, которые приехали на вызов, с помощью автолестницы эвакуировали пострадавшую, однако по дороге в больницу женщина умерла в автомобиле скорой помощи.

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Пожар на площади 35 кв. м удалось ликвидировать в 08:44.

Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Источник : ГСЧС

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