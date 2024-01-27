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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Києві горіла багатоповерхівка: загинула жінка, евакуйовано 5 людей

Пожежа у Києві 27 січня
Фото: ДСНС

У Києві 27 січня близько 07:46 сталася пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Андрія Малишка, 27, що у Дніпровському районі столиці.

Внаслідок пожежі у квартирі на третьому поверсі загинула жінка, ще п’ятьох людей було евакуйовано з верхніх поверхів.

Рятувальники, які приїхали на виклик, за допомогою автодрабини евакуювали потерпілу, проте дорогою до лікарні жінка померла в автомобілі швидкої допомоги.

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Пожежу на площі у 35 кв. м вдалося ліквідувати о 08:44.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Пожежа у Києві 27 січня

Фото: ДСНС

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У Києві горіла багатоповерхівка: загинула жінка, евакуйовано 5 людей

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Джерело: ДСНС
Київ, Пожежа, Пожежа у Києві
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