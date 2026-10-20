Сенат (the United States Senate) — это верхняя палата Конгресса США, которая наряду с нижней, Палатой представителей, образует американский парламент. Сенат заседает в северном крыле Капитолия в Вашингтоне, Палата представителей размещается в южном крыле.

Председателем Сената считается вице-президент США. Сенатор представляет большее количество избирателей, чем член Палаты представителей. Срок пребывания сенатора на должности втрое больше. Основная его деятельность проходит в комитетах.

Сенат имеет право на утверждение международных договоров, согласие на назначение президентом послов и других высокопоставленных чиновников.

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Сколько сенаторов в США

Сенат США состоит из 100 членов, которые избираются в разное время. В него входят по два представителя от каждого штата. Каждый сенатор избирается на 6 лет. Промежуточные выборы в Сенат проходят каждые два года. Они обновляют примерно треть его состава. В отдельных штатах выборы сенаторов разнесены во времени, то есть в определенный год избирается только один сенатор.

Выборы в Сенат исходят из принципа равного представительства всех штатов, в отличие от выборов президента США, где количество представителей штата зависит от количества его населения.

Сенат США проводит собрание в Капитолии в Вашингтоне. Каждый сенатор имеет один голос. Председателем Сената является вице-президент США, однако голосовать он может только в тех случаях, когда голоса делятся поровну. Управление Сенатом фактически осуществляют лидеры партий.

Сенат имеет исключительное право рассматривать все дела в порядке импичмента. Заседая с этой целью, сенаторы приносят присягу или дают торжественное обещание. Ни одно лицо не может быть осуждено без согласия двух третей присутствующих сенаторов.

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