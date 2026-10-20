Украинская, американская и европейская делегации во время встречи в Норвегии нашли новые предложения по завершению войны с РФ, которые планируют передать российской стороне.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил на пресс-конференции в Осло во вторник, 20 октября.

Стубб заявил о прогрессе на мирных переговорах

Президент Финляндии Александр Стубб назвал успешными переговоры по мирному урегулированию с участием представителей США, которые состоялись 20 октября.

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По его словам, сторонам удалось достичь прогресса на двух уровнях — в общем видении мира и в проработке ближайших шагов.

— Считаю, что сегодня мы достигли реального прогресса, причем на двух уровнях. Первый – это общая картина, второй – краткосрочная перспектива. Что касается общей картины: мы определили определенные элементы мирного урегулирования, которые завтра будут представлены в Санкт-Петербурге. Мы обсудили и согласовали ключевые аспекты, касающиеся безопасности и экономики, – рассказал Стубб.

По словам президента Финляндии, над всеми этими предложениями “усердно работали американская и украинская стороны и ключевые европейские партнеры”.

Стубб добавил, что в рамках обсуждения краткосрочных шагов стороны рассмотрели вопросы противовоздушной обороны, защиты энергетических объектов и частичного прекращения огня для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

— Завтра Стив Уиткофф отправится в Санкт-Петербург с предложениями, основанными на результатах обсуждений, которые состоялись в Майами с участием американцев, украинцев и европейцев. Мы прекрасно понимаем, что в публичном пространстве сейчас много шума, однако на техническом уровне переговоры, по нашему мнению, продвигаются довольно успешно, – сказал финский лидер.

Он отметил, что у участников переговоров есть общее видение, и теперь необходимо определить, как именно воплотить согласованные шаги в жизнь.

Александр Стубб подчеркнул, что достижение мира требует терпения, однако война продолжается и ежедневно уносит человеческие жизни.

Поэтому, по его словам, необходимо приложить все возможные усилия, чтобы прекратить войну.

Напомним, Россия неоднократно отвергала предложения Украины и США об энергетическом перемирии.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Киев и Москва согласились прекратить удары по энергетическим объектам. Несмотря на то, что стороны не достигли такой договоренности, Украина действительно приостановила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Россия со своей стороны продолжила атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

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