Социальные выплаты остаются важной составляющей поддержки граждан, особенно тех, кто нуждается в государственной помощи. Такие выплаты помогают людям сохранять привычный уровень жизни, получать необходимую медицинскую помощь и социальную поддержку.

Почему задерживают социальные выплаты в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему задерживают социальные выплаты в 2026 году

В Украине есть резерв средств, который позволяет своевременно осуществлять все социальные выплаты, предусмотренные действующим бюджетом. Однако социальные расходы могут финансироваться за счет международных партнеров. Поэтому после поступления средств на счета возможны небольшие задержки с выплатами гражданам. Это связано с военными действиями в стране.

Сейчас смотрят

Сейчас действует очередность расходов. Например, если в период проведения социальных выплат в Казначейство поступает счет от Министерства обороны, сначала оплачивают его, а затем остальные расходы. То есть существует определенная приоритетность платежей.

Было ли финансирование социальных выплат

Все социальные расходы на 2026 год предусмотрены в государственном бюджете Украины. Однако в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Социальные выплаты относятся ко второй очереди.

В ПФУ сообщили, что по состоянию на 19 октября профинансированы:

пенсионные выплаты — 54,9 млрд грн, из которых 8,4 млрд грн перечислено через АО Укрпочта, а 46,5 млрд грн — через уполномоченные банки;

жилищные субсидии и льготы — 1,5 млрд грн;

страховые выплаты — 2,5 млрд грн, в том числе 1,2 млрд грн направлено на оплату больничных;

социальная помощь и другие выплаты — 9,1 млрд грн.

Если задержка социальных выплат затянулась на несколько месяцев, человеку следует обратиться на горячую линию по номеру 1545. Специалисты рассмотрят ситуацию в индивидуальном порядке. Возможно, произошла ошибка или сбой при начислении средств.

Также можно обратиться в ПФУ по телефонам 0 800 503 753 (звонки бесплатные), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Когда ждать выплаты для ВПЛ в октябре

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины сообщили в Threads, что финансирование помощи для внутренне перемещенных лиц в октябре запланировано на 21-е число. После этого средства будут поступать на банковские карты получателей в течение нескольких дней.

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