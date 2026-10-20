Украина вместе с европейскими партнерами и представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером во время переговоров в Осло наработали предложения по достижению мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам брифинга с участием премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба.

Украина и партнеры подготовили предложения по миру

— У нас есть четкие идеи относительно того, как достичь мира… Одна из важных идей – это переход к потенциальной трехсторонней встрече лидеров для решения вопросов, которые могут решить только лидеры. Стив завтра поедет в Россию. Посмотрим, что скажет Путин, – отметил глава государства.

Владимир Зеленский уточнил, что во время переговоров с представителями РФ 21 октября Уиткофф передаст Кремлю различные варианты гарантий безопасности для Украины. По словам президента, они уже изложены в соответствующем документе.

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Глава государства рассказал, что во время переговоров со Стивеном Уиткоффом они рассмотрели различные варианты гарантий безопасности. Переговорщики США заверили, что они в любом случае будут сильными.

— Я благодарен американской стороне за то, что она еще раз подчеркнула: эти гарантии будут сильными. У нас есть разные предложения. Мы говорили о НАТО, о пятой статье НАТО и о гарантиях, подобных предусмотренным пятой статьей. Существуют разные виды гарантий безопасности, которые уже изложены на бумаге, в соответствующем документе, – отметил президент.

Зеленский добавил, что рассчитывает получить от американской стороны отзыв относительно документа на следующий день после переговоров.

— Стив передаст этот документ россиянам, а примерно через день мы услышим его обратную связь. Это очень важно. Нам нужны сильные гарантии безопасности после завершения этой войны, – подчеркнул глава государства.

Напомним, 20 октября президент Владимир Зеленский встретился со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Норвегии.

После разговора президент сообщил, что 21 октября Уиткофф отправится в Россию для переговоров с представителями РФ.

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