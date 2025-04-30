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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Харкові: у Київському районі спалахнула пожежа

Обстріл Харкова 23 квітня 2025
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Харкові прогриміли у ніч з 30 квітня проти 1 травня. Російські війська атакували місто ударними дронами Shahed.

Вибухи у Харкові – які наслідки у Київському районі

У Харкові ворожий безпілотник, попередньо, Молния влучив по автозаправній станції (АЗС) у Київському районі, розповів міський глава Ігор Терехов.

За його словами, на місці влучання спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників і КАБів для Харківської області.

Харків на карті

Харків на карті. Фото: Google Maps

У ніч проти 30 квітня росіяни атакували Харків ворожими дронами. Зокрема, вибухи лунали у Шевченківському, Слобідському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах.

За уточненими даними, російські окупанти 16 разів ударили по Харкову. Внаслідок атаки постраждали 45 людей, серед яких – п’ятирічна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 162-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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