Взрывы в Харькове: россияне 16 раз ударили по городу, много пострадавших

Взрывы в Харькове прогремели вечером 29 апреля. Город атаковали вражеские беспилотники. Взрывы были слышны в Шевченковском, Слободском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. Есть много пострадавших.

Об этом заявил городской глава Игорь Терехов.

Обновлено 7:00. На утро 30 апреля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вечернего удара по городу количество пострадавших возросло до 45. У 31 человека — острая реакция на стресс, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, еще 5 — госпитализированы в больницы.

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Среди пострадавших — 16-летний парень, 5-летняя девочка и 24-летняя беременная женщина.

Взрывы в Харькове 29 апреля: что известно

— В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны — Харьков под атакой вражеских БпЛА, — написал мэр Игорь Терехов.

Под ударами вражеских дронов были Шевченковский и Слободской районы Харькова.

Позже мэр уточнил, что взрывы раздаются снова — атака на город продолжалась. Также под ударом оказался Киевский район.

Терехов написал, что есть информация об ударе вражеского БпЛА по многоэтажке в Слободском районе. 16 ударов зафиксировано по Харькову. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура.

Враг атаковал Харьков дронами типа Герань-2

Россияне совершили атаку на Харьков с помощью беспилотников типа Герань-2. Об этом сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

По его информации, вражеская атака продолжалась в промежутке с 22:00 до 22:30.

Под обстрел попали Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский районы Харькова.

Повреждения получили многоэтажные и частные дома, гражданские автомобили, предприятия, а также две городские больницы.

Напомним, ночью 24 апреля россияне по меньшей мере 25 раз атаковали Харьков. 14 раз враг ударил дронами и 11 раз — ракетами. Прокуратура зафиксировала три волны атак. Пострадали шесть человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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