Атака на Запорожье 1 мая: пострадавших уже 29, среди них – ребенок
Количество раненых в результате вечерней атаки на Запорожье 1 мая возросло до 29.
Атака на Запорожье 1 мая: что известно
Массированная атака на Запорожье 1 мая продолжалась 15 минут – с 22:05 до 22:20.
За это время запущенные россиянами дроны нанесли не менее 10 ударов по городу.
Под ударом находилась гражданская инфраструктура. Обстрелом были повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.
Во время вечерней атаки на Запорожье по одному адресу подверглась разрушениям многоэтажка, огнем охватило 100 кв. м.
Спасатели локализовали пожар, поисково-спасательная операция продолжается.
По еще двум адресам горели пять гаражей. Возгорание на общей площади 72 кв. м уже ликвидировано.
Ночью 61-летнего мужчину, которого считали погибшим, нашли живым под завалами.
Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.
К утру 2 мая количество пострадавших возросло до 29.
Среди травмированных – 13-летний мальчик.
У пострадавших диагностировали контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы.
В больницах утром 2 мая остаются 12 человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Иван Федоров, ГСЧС Украины
Фото: Иван Федоров