Атака на Запорожье 1 мая: пострадавших уже 29, среди них – ребенок

Количество раненых в результате вечерней атаки на Запорожье 1 мая возросло до 29.

Атака на Запорожье 1 мая: что известно

Массированная атака на Запорожье 1 мая продолжалась 15 минут – с 22:05 до 22:20.

За это время запущенные россиянами дроны нанесли не менее 10 ударов по городу.

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Под ударом находилась гражданская инфраструктура. Обстрелом были повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.

Во время вечерней атаки на Запорожье по одному адресу подверглась разрушениям многоэтажка, огнем охватило 100 кв. м.

Спасатели локализовали пожар, поисково-спасательная операция продолжается.

По еще двум адресам горели пять гаражей. Возгорание на общей площади 72 кв. м уже ликвидировано.

Ночью 61-летнего мужчину, которого считали погибшим, нашли живым под завалами.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

К утру 2 мая количество пострадавших возросло до 29.

Среди травмированных – 13-летний мальчик.

У пострадавших диагностировали контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы.

В больницах утром 2 мая остаются 12 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Иван Федоров, ГСЧС Украины

Фото: Иван Федоров

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