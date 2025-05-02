Новости ночи 2 мая: атака на Запорожье и “бавовна” в Крыму
В ночь на 2 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками.
Массированной дроновой атаки подверглось Запорожье.
Кроме того, россияне утром вывели в Черное море 15 кораблей с более чем тремя десятками ракет на бортах.
Тем временем ночью было громко не только в акватории Черного моря, но и в Крыму.
Больше о главных событиях ночи и утра 2 мая читайте в подборке Фактов ICTV.
- Атака дронами
- Атака на Запорожье
- Атака на Славянскую общину Днепропетровской области
- Взрывы в Крыму
Атака дронами
Российские войска начали свою атаку дронами вечером 1 мая.
В 21:21 Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские дроны на Севере и Юге Украины.
Одна группа беспилотников залетела в украинское воздушное пространство в Сумской области, взяв курс на Полтавщину.
Еще несколько групп двинулись через Херсонскую область в направлении Днепропетровщины.
В 22:05 началась массированная атака в Запорожье. За 15 минут россияне там нанесли по меньшей мере 10 ударов.
Отбой угрозы БпЛА в Воздушных силах ВСУ объявили в семь утра 2 мая.
О результатах боевой работы украинские защитники отчитаются после обобщения данных.
Атака на Запорожье
Во время 15-минутной массированной дроновой атаки на Запорожье россияне повредили жилые дома, университет и локомотиворемонтный завод (Запорожский электровозоремонтный завод – ЗЕРЗ).
Кроме того, горело пять гаражей.
Контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы получили 28 взрослых и 13-летний мальчик.
В больницах остаются 12 человек.
Атака на Славянскую общину Днепропетровской области
Во время ночной дроновой атаки на Славянскую общину Днепропетровской области произошли пожары на двух предприятиях.
47-летний раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Другой пострадавший будет лечиться амбулаторно.
Взрывы в Крыму
Ночью 2 мая не утихали взрывы в Крыму.
Российские оккупанты утверждают, будто уничтожили над пока захваченным украинским полуостровом 89 дронов и еще 23 – над акваторией Черного моря.
Между тем местные уточняют, что среди целей дронов были аэродром Кача, аэродром и военная часть в Гвардейском, а также аэродром Саки в Новофедоровке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.