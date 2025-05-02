Новости ночи 2 мая: атака на Запорожье и “бавовна” в Крыму

В ночь на 2 мая российские войска атаковали Украину беспилотниками.

Массированной дроновой атаки подверглось Запорожье.

Кроме того, россияне утром вывели в Черное море 15 кораблей с более чем тремя десятками ракет на бортах.

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Тем временем ночью было громко не только в акватории Черного моря, но и в Крыму.

Больше о главных событиях ночи и утра 2 мая читайте в подборке Фактов ICTV.

Атака дронами

Атака на Запорожье

Атака на Славянскую общину Днепропетровской области

Взрывы в Крыму

Атака дронами

Российские войска начали свою атаку дронами вечером 1 мая.

В 21:21 Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские дроны на Севере и Юге Украины.

Одна группа беспилотников залетела в украинское воздушное пространство в Сумской области, взяв курс на Полтавщину.

Еще несколько групп двинулись через Херсонскую область в направлении Днепропетровщины.

В 22:05 началась массированная атака в Запорожье. За 15 минут россияне там нанесли по меньшей мере 10 ударов.

Отбой угрозы БпЛА в Воздушных силах ВСУ объявили в семь утра 2 мая.

О результатах боевой работы украинские защитники отчитаются после обобщения данных.

Атака на Запорожье

Во время 15-минутной массированной дроновой атаки на Запорожье россияне повредили жилые дома, университет и локомотиворемонтный завод (Запорожский электровозоремонтный завод – ЗЕРЗ).

Кроме того, горело пять гаражей.

Контузии, взрывные травмы, резаные раны, ожоги и переломы получили 28 взрослых и 13-летний мальчик.

В больницах остаются 12 человек.

Атака на Славянскую общину Днепропетровской области

Во время ночной дроновой атаки на Славянскую общину Днепропетровской области произошли пожары на двух предприятиях.

47-летний раненый госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Другой пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Взрывы в Крыму

Ночью 2 мая не утихали взрывы в Крыму.

Российские оккупанты утверждают, будто уничтожили над пока захваченным украинским полуостровом 89 дронов и еще 23 – над акваторией Черного моря.

Между тем местные уточняют, что среди целей дронов были аэродром Кача, аэродром и военная часть в Гвардейском, а также аэродром Саки в Новофедоровке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 164-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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