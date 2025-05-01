Взрывы в разных районах Запорожья: россияне нанесли по меньшей мере 10 ударов

Российские войска атаковали ударными дронами Shahed разные районы Запорожья в ночь с 1 на 2 мая. Взрывы раздавались в разных районах города.

Взрывы в Запорожье в ночь с 1 на 2 мая — какие последствия

Мощные взрывы прогремели в разных районах Запорожья ночью, сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, российские войска нанесли по Запорожью по меньшей мере 10 ударов.

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В городе и области работали украинские силы противовоздушной обороны (ПВО), однако есть попадания. По данным Запорожской ОВА, вспыхнуло несколько пожаров.

По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил Федоров. Вскоре он рассказал, что поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько групп ударных дронов Shahed, которые двигались курсом на Запорожье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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