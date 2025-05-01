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Юлия Захарченко, редактор ленты

Взрывы в разных районах Запорожья: россияне нанесли по меньшей мере 10 ударов

Атака на Запоріжжя 1 травня 2025

Российские войска атаковали ударными дронами Shahed разные районы Запорожья в ночь с 1 на 2 мая. Взрывы раздавались в разных районах города.

Взрывы в Запорожье в ночь с 1 на 2 мая — какие последствия

Мощные взрывы прогремели в разных районах Запорожья ночью, сообщил руководитель областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, российские войска нанесли по Запорожью по меньшей мере 10 ударов.

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В городе и области работали украинские силы противовоздушной обороны (ПВО), однако есть попадания. По данным Запорожской ОВА, вспыхнуло несколько пожаров.

По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил Федоров. Вскоре он рассказал, что поступила информация об одном раненом. Бригада медиков выехала на место.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько групп ударных дронов Shahed, которые двигались курсом на Запорожье.

Запоріжжя на карті

Запорожье на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 163-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Запорожская ОВА

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Запорожье
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