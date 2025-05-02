Атака на Запоріжжя 1 травня: постраждалих уже 29, серед них – дитина

Кількість поранених унаслідок вечірньої атаки на Запоріжжя 1 травня зросла до 29.

Атака на Запоріжжя 1 травня: що відомо

Масована атака на Запоріжжя 1 травня тривала 15 хвилин – із 22:05 до 22:20.

За цей час запущені росіянами дрони завдали щонайменше 10 ударів по місту.

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Під ударом була цивільна інфраструктура. Обстрілом було пошкоджено житлові будинки, університет та об’єкт інфраструктури.

Під час вечірньої атаки на Запоріжжя за однією адресою зазнала руйнувань багатоповерхівка, вогнем охопило 100 кв. м.

Рятувальники локалізували пожежу, пошуково-рятувальна операція триває.

За ще двома адресами горіли п’ять гаражів. Займання на загальній площі 72 кв. м уже ліквідовано.

Уночі 61-річного чоловіка, якого вважали загиблим, знайшли живим під завалами.

Медики госпіталізували постраждалого до лікарні.

До ранку 2 травня кількість постраждалих зросла до 29.

Серед травмованих – 13-річний хлопчик.

У постраждалих діагностували контузії, вибухові травми, різані рани, опіки та переломи.

У лікарнях зранку 2 травня залишаються 12 людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров, ДСНС України

Фото: Іван Федоров

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