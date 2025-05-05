Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Одессе и районе: от ожогов погиб мужчина, в больнице – парень с отравлением
Один человек погиб и один пострадал во время взрывов в Одесском районе в ночь на 6 мая.
Обновлено 6 мая в 08:51.
Взрывы в Одессе и районе 6 мая: что известно
Взрывы в Одессе и районе начали раздаваться еще поздно вечером 5 мая.
Под ударом вражеских беспилотников находились объекты гражданской инфраструктуры.
Российские войска повредили в Одесском районе частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, складские помещения частного предприятия, автомобили.
Окончательный список разрушений и повреждений еще устанавливают оперативные службы.
Прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия взрывов в Одессе и районе.
Утром стало известно, что мужчине, погибшему во время взрывов в Одесском районе, было 29 лет.
Местный житель скончался от ожогов из-за повреждения линии электропередачи.
19-летний парень был госпитализирован с отравлением продуктами горения.
Напомним, что в ночь на 1 мая в результате ночной дроновой атаки на Одессу погибли два человека, пострадали еще 15 людей.
Из-за вражеского обстрела повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили, сообщили в Одесской ОВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Одесская областная прокуратура, Олег Кипер, ГСЧС Украины
Фото: Одесская областная прокуратура