Взрывы в Одессе и районе: от ожогов погиб мужчина, в больнице – парень с отравлением

Один человек погиб и один пострадал во время взрывов в Одесском районе в ночь на 6 мая.

Обновлено 6 мая в 08:51.

Взрывы в Одессе и районе 6 мая: что известно

Взрывы в Одессе и районе начали раздаваться еще поздно вечером 5 мая.

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Под ударом вражеских беспилотников находились объекты гражданской инфраструктуры.

Российские войска повредили в Одесском районе частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение, складские помещения частного предприятия, автомобили.

Окончательный список разрушений и повреждений еще устанавливают оперативные службы.

Прокуроры вместе с другими правоохранителями документируют последствия взрывов в Одессе и районе.

Утром стало известно, что мужчине, погибшему во время взрывов в Одесском районе, было 29 лет.

Местный житель скончался от ожогов из-за повреждения линии электропередачи.

19-летний парень был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Напомним, что в ночь на 1 мая в результате ночной дроновой атаки на Одессу погибли два человека, пострадали еще 15 людей.

Из-за вражеского обстрела повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили, сообщили в Одесской ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Одесская областная прокуратура, Олег Кипер, ГСЧС Украины

Фото: Одесская областная прокуратура

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