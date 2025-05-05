Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи в Одесі та районі: від опіків загинув чоловік, у лікарні – хлопець з отруєнням
Одна людина загинула та одна постраждала під час вибухів у Одеському районі вночі проти 6 травня.
Оновлено 6 травня о 08:51.
Вибухи в Одесі та районі 6 травня: що відомо
Вибухи в Одесі та районі почали лунати ще пізно ввечері 5 травня.
Під ударом ворожих безпілотників були об’єкти цивільної інфраструктури.
Російські війська пошкодили в Одеському районі приватні житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, складські приміщення приватного підприємства, автомобілі.
Остаточний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюють оперативні служби.
Прокурори тим часом разом з іншими правоохоронцями документують наслідки вибухів в Одесі та районі.
Уранці стало відомо, що чоловіку, який загинув під час вибухів в Одеському районі, було 29 років.
Місцевий житель загинув від опіків через пошкодження лінії електропередачі.
19-річного хлопця госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.
Нагадаємо, що вночі проти 1 травня внаслідок нічної дронової атаки на Одесу загинуло двоє людей, постраждали ще 15 осіб.
Через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі, повідомили в Одеській ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Одеська обласна прокуратура, Олег Кіпер, ДСНС України
Фото: Одеська обласна прокуратура