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Вибухи в Одесі та районі: від опіків загинув чоловік, у лікарні – хлопець з отруєнням

Обстріл Одеського району вночі проти 6 травня 2025

Одна людина загинула та одна постраждала під час вибухів у Одеському районі вночі проти 6 травня.

Оновлено 6 травня о 08:51.

Вибухи в Одесі та районі 6 травня: що відомо

Вибухи в Одесі та районі почали лунати ще пізно ввечері 5 травня.

Зараз дивляться

Під ударом ворожих безпілотників були об’єкти цивільної інфраструктури.

Російські війська пошкодили в Одеському районі приватні житлові будинки, господарчі споруди, навчальний заклад, складські приміщення приватного підприємства, автомобілі.

Остаточний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюють оперативні служби.

Прокурори тим часом разом з іншими правоохоронцями документують наслідки вибухів в Одесі та районі.

Уранці стало відомо, що чоловіку, який загинув під час вибухів в Одеському районі, було 29 років.

Місцевий житель загинув від опіків через пошкодження лінії електропередачі.

19-річного хлопця госпіталізували з отруєнням продуктами горіння.

Нагадаємо, що вночі проти 1 травня внаслідок нічної дронової атаки на Одесу загинуло двоє людей, постраждали ще 15 осіб.

Через ворожий обстріл пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі, повідомили в Одеській ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Одеська обласна прокуратура, Олег Кіпер, ДСНС України

Фото: Одеська обласна прокуратура

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Одеса
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