Ночная атака 6 мая: РФ запустила 136 дронов, боевая работа продолжается

В ночь на 6 мая российские оккупанты атаковали Украину 136-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов со многих направлений, в частности с ВОТ.

Ночная атака на Украину: результаты работы ПВО

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что начиная с вечера понедельника российские войска запускали дроны из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с направления временно оккупированного Приморска Запорожской области.

Для отражения атаки дронов привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.

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На 10:30 военные подтвердили сбитие 54 ударных дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре Украины.

Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

На данный момент летает еще один БПЛА, поэтому боевая работа продолжается.

К сожалению, в результате ночной атаки дронами пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

В частности, уже утром 6 мая раздавались взрывы в Черкассах — город был под атакой вражеских БПЛА.

В Харькове во время ночной атаки зафиксировано 20 ударов дронами, есть последствия на восьми локациях в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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