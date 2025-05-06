Ночная атака 6 мая: РФ запустила 136 дронов, боевая работа продолжается
В ночь на 6 мая российские оккупанты атаковали Украину 136-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов со многих направлений, в частности с ВОТ.
Ночная атака на Украину: результаты работы ПВО
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что начиная с вечера понедельника российские войска запускали дроны из районов Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с направления временно оккупированного Приморска Запорожской области.
Для отражения атаки дронов привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы.
На 10:30 военные подтвердили сбитие 54 ударных дронов типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре Украины.
Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
На данный момент летает еще один БПЛА, поэтому боевая работа продолжается.
К сожалению, в результате ночной атаки дронами пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.
В частности, уже утром 6 мая раздавались взрывы в Черкассах — город был под атакой вражеских БПЛА.
В Харькове во время ночной атаки зафиксировано 20 ударов дронами, есть последствия на восьми локациях в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города. Сейчас известно о четырех пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.