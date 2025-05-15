Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА
Взрывы в Луцке Волынской области 15 мая прогремели после шести утра.
Взрывы в Луцке 15 мая: что известно
Взрывы в Луцке 15 мая подтвердил городской глава Игорь Полищук.
К городу, по его словам, один за другим летели вражеские беспилотники.
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В данный момент в Волынской области уже объявлен отбой воздушной тревоги.
О результатах работы защитников неба по уничтожению дронов в областной военной администрации должны сообщить впоследствии.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Игорь Полищук
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