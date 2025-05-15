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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Взрывы в Луцке Волынской области 15 мая прогремели после шести утра.

Взрывы в Луцке 15 мая: что известно

Взрывы в Луцке 15 мая подтвердил городской глава Игорь Полищук.

К городу, по его словам, один за другим летели вражеские беспилотники.

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В данный момент в Волынской области уже объявлен отбой воздушной тревоги.

О результатах работы защитников неба по уничтожению дронов в областной военной администрации должны сообщить впоследствии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Полищук

атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Волынская область, Дрони, Луцк, Російська агресія
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