Взрывы в Луцке: к городу один за другим летели БпЛА

Взрывы в Луцке Волынской области 15 мая прогремели после шести утра.

Взрывы в Луцке 15 мая: что известно

Взрывы в Луцке 15 мая подтвердил городской глава Игорь Полищук.

К городу, по его словам, один за другим летели вражеские беспилотники.

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В данный момент в Волынской области уже объявлен отбой воздушной тревоги.

О результатах работы защитников неба по уничтожению дронов в областной военной администрации должны сообщить впоследствии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Полищук

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