Вибухи в Луцьку: до міста один за одним летіли БпЛА

Вибухи в Луцьку 15 травня прогриміли після шостої ранку.

Вибухи в Луцьку 15 травня: що відомо

Вибухи в Луцьку 15 травня вже підтвердив міський голова Ігор Поліщук.

До міста, за його словами, один за одним летіли ворожі безпілотники.

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Джерело: Ігор Поліщук

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