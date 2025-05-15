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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Луцьку: до міста один за одним летіли БпЛА

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Вибухи в Луцьку 15 травня прогриміли після шостої ранку.

Вибухи в Луцьку 15 травня: що відомо

Вибухи в Луцьку 15 травня вже підтвердив міський голова Ігор Поліщук.

До міста, за його словами, один за одним летіли ворожі безпілотники.

Зараз дивляться

Наразі у Волинській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Про результати роботи оборонців неба зі знищення дронів в обласній військовій адміністрації мають повідомити згодом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Поліщук

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Волинська область, Дрони, Луцьк, Російська агресія
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