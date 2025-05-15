Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибухи в Луцьку: до міста один за одним летіли БпЛА
Вибухи в Луцьку 15 травня прогриміли після шостої ранку.
Вибухи в Луцьку 15 травня: що відомо
Вибухи в Луцьку 15 травня вже підтвердив міський голова Ігор Поліщук.
До міста, за його словами, один за одним летіли ворожі безпілотники.
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Наразі у Волинській області оголошено відбій повітряної тривоги.
Про результати роботи оборонців неба зі знищення дронів в обласній військовій адміністрації мають повідомити згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Поліщук
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