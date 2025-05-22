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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Подозреваемые в убийстве Портнова до сих пор не задержаны — посольство

Портнов
Фото: УНИАН

Подозреваемые в убийстве бывшего народного депутата и эксзамглавы Администрации президента Виктор Януковича Андрея Портнова до сих пор не задержаны.

Расследование убийства Портнова

Об этом сообщило посольство Украины в Испании.

По предварительным данным местной полиции, нападение совершено группой лиц.

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Расследованием занимается Группа убийств № 5 по сотрудничеству с криминалистическим отделом регионального управления Нацполиции Испании.

Несмотря на активное расследование, по состоянию на 22 мая ни один из подозреваемых не задержан.

Посольство Украины находится на постоянной связи с испанскими правоохранителями и ожидает официального ответа на направленный запрос.

Дело находится на особом контроле украинского диппредставительства.

Убийство Портнова в Мадриде

21 мая в пригороде Мадрида возле американской школы застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова.

В это время Портнов привез своих детей в школу. Выстрелы раздались, когда мужчина садился в свой автомобиль.

По предварительной информации, в Портнова выстрелили пять раз – четыре раза в грудь и один в голову.

Источники в полиции сообщают, что у ворот школы жертву ждал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся.

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Андрей Портнов, Убийство
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