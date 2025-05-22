Подозреваемые в убийстве Портнова до сих пор не задержаны — посольство
Подозреваемые в убийстве бывшего народного депутата и эксзамглавы Администрации президента Виктор Януковича Андрея Портнова до сих пор не задержаны.
Расследование убийства Портнова
Об этом сообщило посольство Украины в Испании.
По предварительным данным местной полиции, нападение совершено группой лиц.
Расследованием занимается Группа убийств № 5 по сотрудничеству с криминалистическим отделом регионального управления Нацполиции Испании.
Несмотря на активное расследование, по состоянию на 22 мая ни один из подозреваемых не задержан.
Посольство Украины находится на постоянной связи с испанскими правоохранителями и ожидает официального ответа на направленный запрос.
Дело находится на особом контроле украинского диппредставительства.
Убийство Портнова в Мадриде
21 мая в пригороде Мадрида возле американской школы застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова.
В это время Портнов привез своих детей в школу. Выстрелы раздались, когда мужчина садился в свой автомобиль.
По предварительной информации, в Портнова выстрелили пять раз – четыре раза в грудь и один в голову.
Источники в полиции сообщают, что у ворот школы жертву ждал мужчина на мотоцикле, и когда Портнов подъехал, он выстрелил в него, а затем скрылся.