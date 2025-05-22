Підозрюваних у вбивстві Портнова досі не затримано — посольство

Підозрюваних у вбивстві колишнього народного депутата і ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова досі не затримано.

Розслідування вбивства Портнова

Про це повідомило посольство України в Іспанії.

За попередніми даними місцевої поліції, напад скоєно групою осіб.

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Розслідуванням займається Група вбивств № 5 у співпраці з криміналістичним відділом регіонального управління Нацполіції Іспанії.

Попри активне розслідування, станом на 22 травня жодного з підозрюваних не затримано.

Посольство України перебуває на постійному зв’язку з іспанськими правоохоронцями та очікує офіційної відповіді на направлений запит.

Справа перебуває на особливому контролі української дипустанови.

Вбивство Портнова у Мадриді

21 травня у передмісті Мадрида біля американської школи застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова.

У цей час Портнов відвозив своїх дітей до школи. Постріли пролунали, коли чоловік сідав у свою автівку.

За попередньою інформацією, у Портнова вистрілили п’ять разів – чотири рази у груди і один у голову.

Джерела в поліції повідомляють, що біля воріт школи жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під’їхав, він вистрілив у нього, а потім втік.

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