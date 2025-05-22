Підозрюваних у вбивстві Портнова досі не затримано — посольство
Підозрюваних у вбивстві колишнього народного депутата і ексзаступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова досі не затримано.
Розслідування вбивства Портнова
Про це повідомило посольство України в Іспанії.
За попередніми даними місцевої поліції, напад скоєно групою осіб.
Розслідуванням займається Група вбивств № 5 у співпраці з криміналістичним відділом регіонального управління Нацполіції Іспанії.
Попри активне розслідування, станом на 22 травня жодного з підозрюваних не затримано.
Посольство України перебуває на постійному зв’язку з іспанськими правоохоронцями та очікує офіційної відповіді на направлений запит.
Справа перебуває на особливому контролі української дипустанови.
Вбивство Портнова у Мадриді
21 травня у передмісті Мадрида біля американської школи застрелили колишнього українського політика Андрія Портнова.
У цей час Портнов відвозив своїх дітей до школи. Постріли пролунали, коли чоловік сідав у свою автівку.
За попередньою інформацією, у Портнова вистрілили п’ять разів – чотири рази у груди і один у голову.
Джерела в поліції повідомляють, що біля воріт школи жертву чекав чоловік на мотоциклі, і коли Портнов під’їхав, він вистрілив у нього, а потім втік.