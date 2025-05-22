Взрывы в Кропивницком: Воздушные силы предупреждали о скоростной цели

22 мая в Кропивницком были слышны взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного с места происшествия.

В то же время, Воздушные силы ВСУ обнародовали срочное предупреждение.

– Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга, говорится в сообщении.

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Жители региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

На данный момент официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Ситуация уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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