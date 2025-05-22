Нуждается в проверкеАнастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Кропивницком: Воздушные силы предупреждали о скоростной цели
22 мая в Кропивницком были слышны взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного с места происшествия.
В то же время, Воздушные силы ВСУ обнародовали срочное предупреждение.
– Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга, говорится в сообщении.
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Жители региона призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.
На данный момент официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Ситуация уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 184-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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