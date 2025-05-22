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Вибухи у Кропивницькому: Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль
У четвер 22 травня у Кропивницькому було чутно вибухи.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного з місця подій.
Вибухи у Кропивницькому
Водночас Повітряні сили ЗСУ оприлюднили термінове попередження.
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– Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, – йдеться у повідомленні.
Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями.
На цей момент офіційна інформація щодо постраждалих або руйнувань не надходила. Ситуація уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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