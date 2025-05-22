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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибухи у Кропивницькому: Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль

Вибух
Фото: Факти ICTV

У четвер 22 травня у Кропивницькому було чутно вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного з місця подій.

Вибухи у Кропивницькому

Водночас Повітряні сили ЗСУ оприлюднили термінове попередження.

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– Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, – йдеться у повідомленні.

Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях та стежити за офіційними повідомленнями.

На цей момент офіційна інформація щодо постраждалих або руйнувань не надходила. Ситуація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 184-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Вибух, вибух у Кропивницькому, Кропивницький
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