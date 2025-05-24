Вікторія Васьковська, редактор сайта
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В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство в укрытии во время атаки РФ
В субботу, 24 мая, во время ночной массированной атаки России на Киев, в одном из укрытий Подольского района мужчина пытался совершить самоубийство.
Об этом Фактам ICTV сообщили представители полиции Киева.
В киевском укрытии мужчина пытался совершить самоубийство
Неизвестный мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в укрытии 24 мая.
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— Да, была такая информация. Действительно была попытка самоубийства. Сейчас человек доставлен в больницу, где ему оказывается помощь, — сообщили в полиции.
Что именно стало причиной его поступка — пока неизвестно, правоохранители выясняют детали.
Массированный обстрел Киева 24 мая: что известно
В ночь на 24 мая Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. В городе зафиксированы многочисленные разрушения и по меньшей мере 15 пострадавших.
Ситуация по районам столицы:
- Соломенский район — пожар в пятиэтажке, семь раненых, один человек госпитализирован с отравлением дымом;
- Оболонский район — повреждены ТРЦ и многоэтажка, где горели балконы с третьего до шестого этажей. Пятеро раненых, много выбитых окон;
- Днепровский район — обломки попали в квартиру, пострадали супруги;
- Святошинский район — масштабный пожар в нежилом здании с лакокрасочными материалами, без пострадавших;
- Голосеевский район — один раненый, повреждены пять авто;
- Шевченковский район — пожар в нежилой застройке, который на утро был локализован.
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