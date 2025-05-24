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В Киеве мужчина пытался совершить самоубийство в укрытии во время атаки РФ

поліція
Фото: Нацполиция

В субботу, 24 мая, во время ночной массированной атаки России на Киев, в одном из укрытий Подольского района мужчина пытался совершить самоубийство.

Об этом Фактам ICTV сообщили представители полиции Киева.

В киевском укрытии мужчина пытался совершить самоубийство

Неизвестный мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в укрытии 24 мая.

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— Да, была такая информация. Действительно была попытка самоубийства. Сейчас человек доставлен в больницу, где ему оказывается помощь, — сообщили в полиции.

Что именно стало причиной его поступка — пока неизвестно, правоохранители выясняют детали.

Массированный обстрел Киева 24 мая: что известно

В ночь на 24 мая Россия атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. В городе зафиксированы многочисленные разрушения и по меньшей мере 15 пострадавших.

Ситуация по районам столицы:

  • Соломенский район — пожар в пятиэтажке, семь раненых, один человек госпитализирован с отравлением дымом;
  • Оболонский район — повреждены ТРЦ и многоэтажка, где горели балконы с третьего до шестого этажей. Пятеро раненых, много выбитых окон;
  • Днепровский район — обломки попали в квартиру, пострадали супруги;
  • Святошинский район — масштабный пожар в нежилом здании с лакокрасочными материалами, без пострадавших;
  • Голосеевский район — один раненый, повреждены пять авто;
  • Шевченковский район — пожар в нежилой застройке, который на утро был локализован.
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Война в Украине, Київ, Нацполиция, обстріл, Полиция, Самоубийство
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