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3 мин.

Стаи дронов и баллистика: Игнат рассказал детали массированной атаки на Киев

Юрій Ігнат

В ночь на 24 мая российская армия задала массированный удар по Украине, используя баллистические ракеты и дроны. Основным направлением стал Киев.

Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.

В Воздушных силах рассказали детали ночного обстрела

Игнат сообщил, что главной целью врага стал Киев. Ракеты и дроны летели с разных направлений — с Севера, Востока, Запада и Юга.

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— По баллистике, основная масса тоже летела на Киев — это девять баллистических ракет Искандер-М или KN-23, и из них две трети было перехвачено противовоздушной обороной. Это довольно высокий показатель. Знаем, что враг свою баллистику модернизирует, но сегодня шесть из девяти ракет были сбиты ПВО, — рассказал он.

Также Юрий Игнат сообщил, что оккупанты запускали большими группами дроны. Они пытались обойти оборону Киева с разных направлений.

— Поэтому собственно было очень слышно, очень громко, именно работу против БпЛА, как собственно и взрывы, которые были в результате работы ПВО, — отметил он.

Напомним, российские военные совершили массированный обстрел по Киеву. В нескольких районах столицы зафиксировано падение обломков. По состоянию на утро 24 мая было известно о 15 пострадавших.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Медиацентр Украины

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