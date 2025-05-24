У Києві чоловік намагався вчинити самогубство в укритті під час атаки РФ

У суботу, 24 травня, під час нічної масованої атаки Росії на Київ, в одному з укриттів Подільського району чоловік намагався вчинити самогубство.

Про це Фактам ICTV повідомили представники поліції Києва.

У київському укритті чоловік намагався вчинити самогубство

Невідомий чоловік намагався накласти на себе руки під час перебування в укритті 24 травня.

Зараз дивляться

– Так, була така інформація. Дійсно була спроба самогубства. Наразі чоловіка доправлено до лікарні, де йому надають допомогу, – повідомили в поліції.

Що саме стало причиною його вчинку – поки що невідомо, правоохоронці з’ясовують деталі.

Масований обстріл Києва 24 травня: що відомо

У ніч на 24 травня Росія атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. У місті зафіксовано численні руйнування та щонайменше 15 постраждалих.

Ситуація за районами столиці:

Солом’янський район – пожежа в п’ятиповерхівці, семеро поранених, одна людина госпіталізована з отруєнням димом;

Оболонський район – пошкоджено ТРЦ і багатоповерхівку, де горіли балкони з третього до шостого поверхів. П’ятеро поранених, багато вибитих вікон;

Дніпровський район – уламки потрапили у квартиру, постраждало подружжя;

Святошинський район – масштабна пожежа в нежитловій будівлі з лакофарбовими матеріалами, без постраждалих;

Голосіївський район – один поранений, пошкоджено п’ять авто;

Шевченківський район – пожежа в нежитловій забудові, яку на ранок було локалізовано.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.