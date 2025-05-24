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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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У Києві чоловік намагався вчинити самогубство в укритті під час атаки РФ

поліція
Фото: Нацполіція

У суботу, 24 травня, під час нічної масованої атаки Росії на Київ, в одному з укриттів Подільського району чоловік намагався вчинити самогубство.

Про це Фактам ICTV повідомили представники поліції Києва.

У київському укритті чоловік намагався вчинити самогубство

Невідомий чоловік намагався накласти на себе руки під час перебування в укритті 24 травня.

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– Так, була така інформація. Дійсно була спроба самогубства. Наразі чоловіка доправлено до лікарні, де йому надають допомогу, – повідомили в поліції.

Що саме стало причиною його вчинку – поки що невідомо, правоохоронці з’ясовують деталі.

Масований обстріл Києва 24 травня: що відомо

У ніч на 24 травня Росія атакувала Київ дронами та балістичними ракетами. У місті зафіксовано численні руйнування та щонайменше 15 постраждалих.

Ситуація за районами столиці:

  • Солом’янський район – пожежа в п’ятиповерхівці, семеро поранених, одна людина госпіталізована з отруєнням димом;
  • Оболонський район – пошкоджено ТРЦ і багатоповерхівку, де горіли балкони з третього до шостого поверхів. П’ятеро поранених, багато вибитих вікон;
  • Дніпровський район – уламки потрапили у квартиру, постраждало подружжя;
  • Святошинський район – масштабна пожежа в нежитловій будівлі з лакофарбовими матеріалами, без постраждалих;
  • Голосіївський район – один поранений, пошкоджено п’ять авто;
  • Шевченківський район – пожежа в нежитловій забудові, яку на ранок було локалізовано.
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Війна в Україні, Київ, Нацполіція, обстріл, Поліція, Самогубство
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