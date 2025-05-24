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Валентина Летяк, редакторка стрічки
5 хв.

Обстріл Києва 24 травня: пошкоджено багатоповерхівки і ТРЦ, постраждали 15 осіб

Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: Тимур Ткаченко
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: Тимур Ткаченко
Фото: Тимур Ткаченко
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: Нацполіція
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Київ 24 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня
Нічна атака на Київ 24 травня

У ніч проти 24 травня Київ опинився під масованим обстрілом з боку РФ – окупанти атакували ударними дронами та балістикою. Падіння уламків зафіксовано у кількох районах столиці, наразі відомо про 15 постраждалих.

Нічна атака на Київ: що відомо про наслідки

Перші вибухи у Києві та передмісті прогриміли ще ввечері 23 травня, близько 22:00, коли ворог запустив перші ударні БПЛА – по них працювали сили ППО.

А близько 01:00 на столицю полетіли балістичні ракети та дрони одночасно. Повітряна тривога тривала до 05:10.

Зараз дивляться

Станом на ранок 24 травня, за різними даними, які наводять місцева влада та ДСНС, відомо про щонайменше 15 постраждалих та пошкодження у кількох районах. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки на Київ відразу на кількох локаціях.

Солом’янський район

Внаслідок атаки сталася пожежа у квартирах на рівні 4-го та 5-го поверхів п’ятиповерхового житлового будинку, яку вже ліквідовано.

Відомо про сімох постраждалих віком від 35 до 63 років – у них різні травми. Також врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до лікарні.

Оболонський район

Пошкодження зафіксовано щонайменше на чотирьох локаціях. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях.

Також постраждав торговельний центр, але без пожежі, розповів начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Проте найсильніше в Оболонському районі, за його словами, постраждала житлова багатоповерхівка – загоряння сталося на балконах з третього до шостого поверхів.

– Тут наразі відомо про пʼятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу ліквідовано. Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон. Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА, – наголосив він.

Дніпровський район

Уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки, де постраждало подружжя – чоловік та жінка 40 та 41 років.

Святошинський район

Спалахнула масштабна пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі, де зберігалися лакофарбові матеріали.

Займання зафіксовані також ще на кількох локаціях. Пожежі вже локалізовано, триває ліквідація окремих осередків. Попередньо – без постраждалих.

Голосіївський район

Уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Тут постраждала одна людина та п’ять автівок.

Шевченківський район

Тут також була пожежа в нежитловій забудові. Станом на ранок займання локалізоване.

У Нацполіції підтвердили, що внаслідок нічної атаки постраждали 15 людей, дронами та та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також ТРЦ, навчальний заклад, вісм автомобілів та приміщення котельні.

Працівники поліції та ДСНС продовжують працювати на місцях влучань, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: ДСНС, Нацполіція
Фото: ДСНС, Нацполіція
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