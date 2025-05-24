Обстріл Києва 24 травня: пошкоджено багатоповерхівки і ТРЦ, постраждали 15 осіб

У ніч проти 24 травня Київ опинився під масованим обстрілом з боку РФ – окупанти атакували ударними дронами та балістикою. Падіння уламків зафіксовано у кількох районах столиці, наразі відомо про 15 постраждалих.

Нічна атака на Київ: що відомо про наслідки

Перші вибухи у Києві та передмісті прогриміли ще ввечері 23 травня, близько 22:00, коли ворог запустив перші ударні БПЛА – по них працювали сили ППО.

А близько 01:00 на столицю полетіли балістичні ракети та дрони одночасно. Повітряна тривога тривала до 05:10.

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Станом на ранок 24 травня, за різними даними, які наводять місцева влада та ДСНС, відомо про щонайменше 15 постраждалих та пошкодження у кількох районах. Рятувальники ліквідовували наслідки атаки на Київ відразу на кількох локаціях.

Солом’янський район

Внаслідок атаки сталася пожежа у квартирах на рівні 4-го та 5-го поверхів п’ятиповерхового житлового будинку, яку вже ліквідовано.

Відомо про сімох постраждалих віком від 35 до 63 років – у них різні травми. Також врятовано чоловіка, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізовано до лікарні.

Оболонський район

Пошкодження зафіксовано щонайменше на чотирьох локаціях. Уламки збитої цілі впали на відкритій території в кількох місцях.

Також постраждав торговельний центр, але без пожежі, розповів начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Проте найсильніше в Оболонському районі, за його словами, постраждала житлова багатоповерхівка – загоряння сталося на балконах з третього до шостого поверхів.

– Тут наразі відомо про пʼятьох постраждалих. На свіже повітря вивели двох людей. Пожежу ліквідовано. Тут зараз одна з головних точок оперативної ліквідації наслідків. Багато вибитих вікон. Розгорнуто оперативний штаб за координації керівництва РДА, – наголосив він.

Дніпровський район

Уламки ворожих цілей пошкодили квартиру на третьому поверсі багатоповерхівки, де постраждало подружжя – чоловік та жінка 40 та 41 років.

Святошинський район

Спалахнула масштабна пожежа в одноповерховій нежитловій будівлі, де зберігалися лакофарбові матеріали.

Займання зафіксовані також ще на кількох локаціях. Пожежі вже локалізовано, триває ліквідація окремих осередків. Попередньо – без постраждалих.

Голосіївський район

Уламки збитого дрона впали на кількох локаціях. Тут постраждала одна людина та п’ять автівок.

Шевченківський район

Тут також була пожежа в нежитловій забудові. Станом на ранок займання локалізоване.

У Нацполіції підтвердили, що внаслідок нічної атаки постраждали 15 людей, дронами та та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах, а також ТРЦ, навчальний заклад, вісм автомобілів та приміщення котельні.

Працівники поліції та ДСНС продовжують працювати на місцях влучань, фіксують та документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС, Нацполіція

Фото : ДСНС, Нацполіція

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